Врио курского губернатора объявил в регионе Год дорог

Курск, , 10:02 — REGNUM В Курской области 2019 год объявлен Годом дорог. Как сообщила пресс-служба областной администрации, об этом заявил врио губернатора Роман Старовойт встрече с представителями дорожной отрасли региона, которое прошло 19 октября.

Старовойт сообщил, что курская агломерация вошла в состав тех городов, которым будет направлено дополнительное финансирование из федерального бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 году Курская область получит 720 млн рублей.

«Это плюс к тем, которые программой уже сегодня реализуются и запланированы к реализации в следующем году. Это большие объемы, которые позволяют нам надеяться, что основные острые проблемы состояния уличной дорожной сети Курска будут решены. С другой стороны, это и большая ответственность, так как давно в регионе не видели таких объемов. Нужно подтянуть службу государственного заказчика, необходимо провести работу с подрядными организациями. Безусловно, в первую очередь, мы будем опираться на наши местные подрядные организации. Тем более что они достаточно хорошо оснащены современной техникой, владеют навыками, опытом, технологиями, которые сегодня используются в нашей стране и за рубежом», — подчеркнул Роман Старовойт.

Врио губернатора рассказал, что планируется применять больше композитных материалов при строительстве и содержании автомобильных дорог, активнее применять разметку в термопластике, модернизировать освещение автомобильных дорог.

«Работы у нас много. Я знаю, что вы высококлассные профессионалы, с хорошими традициями. Уверен, что все сложнейшие задачи мы с вами решим и коренным образом изменим ситуацию с дорогами области», — заявил Старовойт.

При этом уже в понедельник, 22 октября, он проинспектировал ход ремонта дорог на улице Красной Армии в Курске и остался недоволен. Компаниея ПАО «Квадра» — «Курская генерация» реконструировала теплосети на этой улице, а ремонт дорожного полотна должен был завершиться 30 сентября, но подрядная организация сорвала сроки.

«Уважаемые коллеги, мы с вами работаем для людей. Понятно, что были проблемы с подрядчиком, с субподрядчиком, но нужен результат. Привлеките к работе дополнительные силы, чтобы завершить ее в обещанные сроки — 25 октября и открыть движение по Красной Армии 26 октября», — заявил Старовойт.