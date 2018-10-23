Активистка обвинила рэпера Оксимирона в трагедии в Керчи

Керчь, Крым, , 10:41 — REGNUM Причиной трагедии в керченском колледже стала песня рэпера Оксимирона «Последний звонок» и одноимённый клип на YouTube, считает общественная активистка Евгения Чудновец. Об этом она написала на своей странице в Facebook. Она требует удалить трек и ролик из сети, а также отметила, что уже подала жалобу в Роскомнадзор.

Чудновец публично обратилась к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой посодействовать в инициативе запретить трек «Последний звонок». Она добавила, что в личной переписке Кузнецова поддержала её инициативу. Чудновец уверена, что песня и сопровождающий её в любительском клипе видеоряд стали главной мотивацией Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в колледже. В подтверждение своих слов активистка прикрепила слова песни и ролик, в которых, по её мнению, описывается «план для подростка, как совершить массовое убийство детей». Чудновец подчеркнула, что если рэпер не удалит или не перепишет свою песню, она будет просить уполномоченных по правам ребенка по всей России отказать Оксимирону в концертной деятельности.

Впрочем, пользователи соцсетей не разделяют взглядов активистки.

«Отсутствие психологической помощи школьникам. Отсутствие современных институтов педагогики выпускающих преподавателей и директоров школ способных контролировать опасные ситуации в школе. Пренебрежение проблемами подростков. Виноват Оксимирон», — пишет в Twitter Эрих.

Напомним, трек «Последний звонок» вышел в 2009 году. В нём действительно рассказывается о нападении ученика на других школьников. В собравшем более 200 тыс. просмотров видео на YouTube песня сопровождается нарезкой фрагментов из эстонского фильма «Класс», тоже повествующего о стрельбе в школе. В Эстонии эту киноленту рекомендовали к просмотру школьникам и выдвинули на «Оскар».

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