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В ОНК рассказали о сокамерниках Кокорина и Мамаева

Общество

Под стражей футболисты проведут два месяца — до 8 декабря

Москва, 23 октября 2018, 09:52 — REGNUM  Содержащиеся в следственном изоляторе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев нашли общий язык со своими сокамерниками, рассказал в интервью RT ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

По его словам, сокамерника Кокорина зовут Дмитрий, ему около 30 лет, он «очень интеллигентный человек с доброй душой» и обвиняется в злостной неуплате алиментов. Они неплохо ладят друг с другом, добавил Мельников.

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Соседа Мамаева зовут Александр, он немного младше футболиста, подозревается в краже в особо крупном размере. Александр на свободе увлекался единоборствами, они вместе ходят на прогулку, занимаются на турниках, отметил ответственный секретарь.

Напомним, ранее Александру Кокорину и Павлу Мамаеву были предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство» в рамках уголовного дела о драках с их участием в Москве. В общей сложности спортсменам предъявлены обвинения по трём эпизодам преступлений.

В настоящее время футболисты содержатся в следственном изоляторе «Бутырка» в Москве. По решению суда под стражей они проведут два месяца — до 8 декабря 2018 года.

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