Филиппины заинтересовались подготовкой специалистов ядерной медицины в СФУ

Красноярск, , 09:42 — REGNUM Делегация Филиппин посетила Сибирский федеральный университет с целью обсуждения сотрудничества в области подготовки специалистов ядерной медицины, сообщает 23 октября пресс-служба вуза.

В составе филиппинской делегации Красноярск посетили специалист отделения ядерной медицины Национального института заболеваний почек и трансплантологии Джамилла Сесилия Гомез, специалист отделения ядерной медицины Медицинского центра Ризал Дженелли Танг и заместитель руководителя отделения ядерной медицины Медицинского центра им. Жозе Р. Рейеса Эмелито Вальдеса-Тан. Они познакомились с кампусом университета и образовательными программами по подготовке кадров для высокотехнологичной медицины.

По словам представителей Филиппин, потребность в специалистах такого профиля у них в стране высока, однако процесс подготовки и обучения ещё не систематизирован и не апробирован.

В вузе напомнили, что первый набор на совместную образовательную программу, которая была разработана по заказу Федерального медико-биологического агентства России, состоялся в 2016 году. По этой программе будут выпускаться специалисты, способные работать на объектах ядерной медицины.

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