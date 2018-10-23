Гинеколога студенческого медцентра в США обвинили в сотнях домогательств

ш. Калифорния, США, , 09:36 — REGNUM Университет Южной Калифорнии ждёт судебное разбирательство. Иск к учебному заведению подали 93 женщины, которые ранее обучались или учатся в университете. Женщины утверждают, что подверглись сексуальному насилию и домогательствам со стороны гинеколога университетского медицинского центра 71-летнего Джорджа Тиндалла. При этом, по их словам, вуз на протяжении долгого времени игнорировал десятки жалоб на врача. Об этом сообщает Associated Press.

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Позднее выяснилось, что с 1988 года на гинеколога пожаловались около 500 девушек. Пациентки утверждают, что врач домогался их во время консультаций и осмотров. Сам гинеколог свою вину отрицает.

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Уточняется, что Тиндалл работал гинекологом в университетском медицинском центре около трёх десятилетий, прежде чем уйти в отставку в 2017 году после проведённого вузом в отношении него расследования. Университет нашёл доказательства сексуального домогательства к студенткам во время осмотров со стороны врача, однако вуз скрыл это преступление.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года экс-врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара суд приговорил к 60 годам лишения свободы за хранение детской порнографии, а также за домогательства в отношении спортсменок. В январе 2018 года Нассару вынесли ещё один приговор — 175 лет тюрьмы. Мужчина был признан виновным в множественных случаях сексуальных домогательств. На его неприемлемое поведение жаловались более 150 спортсменок, среди которых были и олимпийские чемпионки.

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