Митингующие во Владикавказе хотят донести свою проблему до Путина

Владикавказ, , 09:32 — REGNUM Участники митинга, требующие закрытия завода «Электроцинк» в Северной Осетии, добиваются, чтобы республиканские власти донесли их проблему до президента РФ Владимира Путина. Об этом они заявили на многочисленном митинге, который стихийно собрался 22 октября. В нем участвовало несколько сотен человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

К митингующим вышел глава региона Вячеслав Битаров, который призвал собравшихся решать все вопросы по вредному производству в правовом поле. Он пообещал жителям города создать «инициативную группу из 5−10 человек и работать над этим вопросом сообща». Вопрос о заводе будет рассмотрен уже 25 октября на заседании республиканского парламента, заявил Битаров.

Читайте также: Мэр Владикавказа требует закрыть «Электроцинк» насовсем

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, комментируя случившийся на заводе «Электроцинк» пожар, Битаров обвинил в нем администрацию предприятия и надзорные органы, которые не выполнили в должной мере возложенные на них обязанности «по исключению угроз безопасности для жителей республики». Глава Северной Осетии не исключил, что причиной пожара мог стать поджог.

Читайте также: Глава Северной Осетии назвал виновных в пожаре на «Электроцинке»

Закрыть «завод-убийцу»: жители Владикавказа собрались на стихийный митинг