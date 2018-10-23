Вторник, 23 Октября 2018 года
10:23:42 МСК

Facebook заблокировал страницы, агитировавшие за «бразильского Трампа»

Общество

Закрыто более ста аккаунтов и сообществ

Facebook заблокировал страницы, агитировавшие за «бразильского Трампа»
Иллюстрация: Kienthuc.net.vn
Facebook

Бразилиа, 23 октября 2018, 09:38 — REGNUM  Социальная сеть Facebook заблокировала больше сотни страниц, поддерживавших кандидата в президенты Бразилии от Социал-либеральной партии Жаира Болсонару, передает телеканал TeleSur.

22 октября были закрыты 68 аккаунтов и 43 страницы сообществ, по мнению Facebook распространявших так называемые фейковые новости. Социальная сеть сообщила, что стоящие за этими группами люди создавали поддельные учетные записи с одинаковыми именами с целью накрутки просмотров новостей и направления пользователей на определеные веб-сайты, в том числе с целью заработка за счет увеличения количества посещений.

Напомним, 28 октября в Бразилии пройдет второй тур президентских выборов, в котором сразятся Жаир Болсонару и кандидат от Партии трудящихся Фернандо Аддад. Результаты опросов прогнозируют победу Болсонару.

Читайте ранее в этом сюжете: Ультраправый бразилец выходит в лидеры президентской гонки?

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы в странах Латинской Америки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить