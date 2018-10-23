Тысячекоечной больнице Владивостока пообещали новое оборудование

Владивосток, , 09:16 — REGNUM Уже в 2019 году во Владивостокской клинической больнице может появиться новое оборудование для диагностики. Средства на эти цели в бюджете Приморского края поручил заложить временно исполняющий обязанности губернатора региона Олег Кожемяко. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Приморского края.

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Такую задачу перед департаментами здравоохранения и финансов глава Приморья поставил по результатам инспекции, проведённой накануне, 22 октября, в медучреждении. Кроме того, отметил Кожемяко, больнице требуется и капитальный ремонт, которого не было с момента открытия ВКБ№2 в 1978 году.

«Владивостокская клиническая больницы №2 — ключевая для города, поэтому здесь у врачей должна быть возможность вовремя выявлять заболевания и проводить качественное лечение. Необходимо создать условия, чтобы было хорошее современное диагностическое оборудование», — сказал глав региона.

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Как проинформировал главврач больницы Вячеслав Глушко, ежегодно в учреждение обращаются до 60 тысяч человек, проводится до 12 тысяч операций. Больница работает 24 часа в сутки. В настоящее время большая часть оборудования больницы устарела и износилась. Учреждению требуется 24 аппарата искусственного вентиляции лёгких, 16 наркозно-дыхательных аппарата, аппараты УЗИ экспертного класса и эндоскопическое оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ направит 1,7 млрд рублей на решение проблемы закредитованности учреждений здравоохранения Приморского края. Договоренность об этом была достигнута в ходе встречи врио губернатора региона Олега Кожемяко и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в октябре 2018 года. Соответствующее распоряжение уже дано Минфину РФ.

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