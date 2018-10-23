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Опрос: граждане России хотят получать на пенсии 37 тыс. рублей

Общество

19% опрошенных рассчитывают на личные накопления, а 3% респондентов считают, что им должны в будущем помогать их дети

Опрос: граждане России хотят получать на пенсии 37 тыс. рублей
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пенсия

Москва, 23 октября 2018, 09:14 — REGNUM  Граждане России в среднем считают достойным уровень пенсии в 37,3 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании, проведенном агентством Superjob.

По сведениям рекрутинговой компании, два года назад указанный желаемый показатель был меньше на 2 тыс. рублей. Отмечается, что большинство российских граждан намерены работать после достижения пенсионного возраста.

Существовать лишь на госпенсию собираются порядка 16% респондентов. Согласно материалам исследования, еще 19% опрошенных рассчитывают на личные накопления, а 3% граждан РФ считают, что им должны в будущем помогать их дети.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее социологи выяснили, что порядка половины работающих граждан РФ недовольны уровнем своей заработной платы. 42% опрошенных имеют претензии к работодателям по поводу низкого размера и снижения зарплаты, еще 15% жалуются на задержки зарплаты.

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Индексация пенсий
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