Историки ТГУ учат студентов бороться с фейковыми «данными из интернета»

Томск, , 09:13 — REGNUM Авторы курса аналитической истории Томского государственного университета обучают будущих журналистов работе с источниками для установления исторической правды и разоблачения фейков, сообщает 23 октября пресс-служба вуза.

Комментируя работу нового направления, исполняющий обязанности декана факультета журналистики ТГУ Илья Мясников сообщил, что будущим специалистам «нужно понимать основную историческую последовательность, знать принципиальные узлы истории, но вот детали, которые необходимо было держать в памяти, сегодня становятся лишними».

Отмечается, что в рамках нового курса историки поощряют журналистов пользоваться всеми доступными источниками информации, в особенности данными из интернета. Акцент делается не на запоминание и воспроизведение событий и фактов, главным становится умение находить информацию, отбирать ее, систематизировать, анализировать и критически воспринимать.

Курс альтернативной истории разрабатывался специально для первокурсников направления «Программная инженерия» по заказу руководителя, проректора ТГУ по информатизации Олега Змеева. Он предполагает отказ от фактологической модели преподавания, которая предполагает трансляцию исторической информации. Напротив, историки продемонстрировали студентам, как работают аналитические методы применительно к гуманитарным наукам. Обучающиеся работали в формате дискуссий, диспутов, публичных выступлений.

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