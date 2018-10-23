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Казахстан вошел в десятку стран по смертности от неинфекционных болезней

Общество

Самая низкая смертность от данной группы заболеваний среди мужчин в Исландии

Астана, 23 октября 2018, 09:10 — REGNUM  Казахстан попал в десятку стран с самым высоким риском смертности от неинфекционных заболеваний среди мужчин, сообщает 23 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

В десятку стран с наибольшей смертностью от неинфекционных заболеваний входят Монголия, Фиджи, Казахстан, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Кирибати и КНДР.

Самая низкая смертность от данной группы заболеваний среди мужчин в Исландии, Швейцарии, Швеции, Норвегии и Бахрейне.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября глава европейского центра по первичной медико-санитарной помощи Всемирной организации здравоохранения Хуан Телло призвал Казахстан к сотрудничеству.

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Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ)
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