Транспортная прокуратура опровергла версию обстрела Ан-24 под Хабаровском

Хабаровск, , 08:50 — REGNUM Самолёт Ан-24, летевший 17 октября из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, не подвергался обстрелу. Об этом заявили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

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В ведомстве отметили, что такие выводы были сделаны на основе данных, полученных «от авиакомпании, контролирующих органов, органов внутренних дел на транспорте».

» … Прокуратура опровергает размещенные в средствах массовой информации сведения об обстреле 17 октября 2018 года в воздухе воздушного судна Ан-24», — говорится в официальном сообщении надзорного ведомства.

По данным контролирующих органов, полёт проходил в штатном режиме, никаких происшествий при его выполнении не зафиксировано. В настоящее время проверкой обстоятельств, при которых воздушное судно получило повреждения, занимается управление на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Кроме того, организована проверка исполнения авиакомпанией КГУП «Хабаровские авиалинии», которой принадлежит воздушное судно, требований законодательства о безопасности полётов.

Напомним, ранее телеканал РЕН-ТВ сообщил о найденном в носовой части Ан-24, летевшего из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, сквозном отверстии. Оно было обнаружено в ходе планового техосмотра. Также уточнялось, что после более тщательного осмотра в самолёте была найдена пуля от автомата Калашникова.