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В Астане с менингитом госпитализированы 14 детей

Общество

Ситуация в Астане стабильная

В Астане с менингитом госпитализированы 14 детей
Иллюстрация: Cdc.gov
Срез ткани головного мозга при заражении менингитом

Астана, 23 октября 2018, 08:40 — REGNUM  Детская инфекционная больница Астаны принимает ежедневно два-три ребенка с подозрением на менингит, сообщает 23 октября издание BNews со ссылкой на заместителя главного врача по медицинской части Ольгу Пушкарёву.

По её словам, в настоящее время в больнице находятся 14 детей с диагнозом вирусный менингит. Состояние всех больных стабильное. Пушкарёва добавила, что в Астане не наблюдается роста заболеваемости, и ситуация остается стабильной.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября главный государственный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин заявил, что в сентябре в трех регионах Казахстана зафиксировано шесть случаев заражения менингитом, в том числе с одним летальным исходом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане зафиксированы шесть случаев заражения менингитом

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Вспышки менингита
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