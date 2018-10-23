В Пермском университете проходит неделя Организации Объединенных Наций

Пермь, , 08:37 — REGNUM Серия мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Организации Объединенных Наций, стартовала на этой неделе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), сообщила пресс-служба вуза.

Неделя открылась в понедельник, 22 октября, интеллектуальной игрой «Что? Где? ООН!» Командам предложили несколько блоков заданий, каждый из которых был посвящен международной организации, отношениям и разным странам.

24 октября организаторы научной вечеринки ПГНИУ и клуб моделистов расскажут об ООН и правах человека в нескольких докладах. Завершится неделя 26 октября показом фильма в киноклубе. Название и жанр фильма пока не раскрываются организаторами, отмечается, что для участников обсуждения это будет сюрпризом.

Неделя ООН проходит в университете во второй раз. В 2017 году организаторы проводили интеллектуальную игру, вечер настольных игр, встречу киноклуба, а также подготовили видео «Читаем Всеобщую декларацию прав человека» совместно со студентами, выпускниками и преподавателями ПГНИУ и других вузов Перми.

День ООН ежегодно, с 1948 года, отмечается 24 октября. В этот день, в 1945 году, вступил в силу Устав Организации Объединенных Наций.

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