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В Караганде освятили новый кафедральный собор

Общество

Строительство собора началось в 2011 году

В Караганде освятили новый кафедральный собор
Иллюстрация: Карагандинская епархия РПЦ
Освящение Свято-Троицкого кафедрального собора

Караганда, Казахстан, 23 октября 2018, 08:25 — REGNUM  Митрополит Астанинский и Казахстанский Александр освятил в Караганде нижний храм Свято-Троицкого кафедрального собора, который носит имя преподобного Севастиана, сообщили 22 октября в пресс-службе акимата (администрации) Карагандинской области.

Митрополит напомнил, что преподобный Севастиан был в Караганде в ссылке и пожелал остаться в городе. Глава Русской православной церкви в Казахстане также провел экскурсию по новому собору.

Напомним, строительство собора началось в 2011 году в одном из старых районов города — Большой Михайловке. Севастиан Карагандинский нёс службу в храме Рождества Богородицы, который находится рядом с новым собором.

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