Центру «Сириус» могут передать арену Олимпиады в Сочи

Сочи, Краснодарский край, , 08:22 — REGNUM Инициативу создать на территории образовательного центра «Сириус» и Олимпийского парка в Сочи инновационный научно-технологический центр поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин в начале сентября 2018 г. Об этом рассказала руководитель «Сириуса» Елена Шмелева в интервью РБК.

По ее словам, центр «Сириус», которому могут передать крытый конькобежный центр «Адлер-Арена», уже к марту 2019 г. обратится со всеми необходимыми документами в правительство РФ.

Шмелева добавила, что «Сириус» планирует разместить в научно-технологическом центре офисы компаний-партнеров, которые будут принимать на работу выпускников создающегося в центре университета и участвовать в образовательной деятельности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, образовательный центр «Сириус» в Сочи создан на базе олимпийской инфраструктуры образовательным фондом «Талант и успех» по инициативе главы государства. Цель работы «Сириуса» — выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей.

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