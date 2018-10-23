Российские вузы готовы стать домом для китайских студентов, заявили в ЧелГУ

Челябинск, , 08:03 — REGNUM Один из вопросов со стороны китайской прессы во время образовательной выставки-конференции China Education Expo в Пекине касался возможности обучения студентов из Китая в российских вузах, сообщила пресс-служба Челябинского государственного университета (ЧелГУ).

«Мы ответили единогласно: российские вузы готовы стать домом для китайских студентов и предоставить качественное обучение по разумным ценам», — сообщил начальник отдела международного сотрудничества ЧелГУ Артём Пономарёв, принимавший участие в мероприятии.

Отмечается, что на образовательной выставке были намечены новые перспективы сотрудничества с уже имеющимися партнёрами, установлены контакты с новыми партнёрами из Китая, Таиланда, Испании и других стран. Также сотрудники университета консультировали абитуриентов, которые собираются поступать на русскоязычные и англоязычные программы различных уровней. Кроме того, российские участники обратили внимание на заинтересованность со стороны агентов, продвигающих российское образование в Китае.

Выставка-конференция China Education Expo прошла 20−21 октября 2018 года в Китайском национальном конференц-центре в Пекине.

Читайте также: Российские и китайские физики решают проблему экологичного получения железа