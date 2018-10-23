В Китае открыли 55-километровый мост

Пекин, , 07:52 — REGNUM Морской мост протяженностью 55 км, который связал Гонконг, Макао и город Чжухай, открыли на юге Китая 23 октября 2018 г. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

Торжественные мероприятия по открытию моста прошли в Чжухае. В церемонии приняли участие около 700 человек, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

Напомним, самый длинный в мире морской мост, общая протяженность которого составляет 55 км, представляет собой систему из серии мостов и подводного тоннеля длиной 6,7 км. Строительство моста, который соединяет города Гонконг, Чжухай и Макао, было начато в декабре 2009 года.

Общая стоимость проекта составила более $17 млрд.

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