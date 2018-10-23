Кемеровские студенты собрали 105 кг батареек во время экологической акции

Кемерово, , 07:46 — REGNUM Участники экологической акции «Ежики должны жить» из Кемеровского государственного университета (КемГУ) собрали 105 кг использованных батареек, сообщает 23 октября пресс-служба вуза.

Отмечается, что акция проводилась по инициативе добровольческого центра КемГУ «Команда ДоброТы». Студенты университета присоединились к ней, сдавая отработанные батарейки в специальные контейнеры, которые были установлены в каждом институте.

«Волонтеры «Команды ДоброТы» и институтов КемГУ дежурили на больших переменах и разъясняли, какой вред почве, растениям и животным наносят выброшенные батарейки», — говорится в сообщении.

Также студенты посещали учебные учреждения Кемерова и Кемеровской области, проводили в рамках акции беседы с ребятами. Там им удалось собрать 3849 батареек.

Напомним, мероприятие проходило с 1 октября. Ранее в вузе отмечали, что выброшенные отработанные батарейки содержат большое количество вредных веществ и тяжелых металлов, и способны загрязнять территорию, на которой может прожить один ёжик.

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