23 октября в Москве ожидается до 8 градусов тепла

Москва, , 07:40 — REGNUM 23 октября в Москве пройдет небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Облачно (в Москве), — говорится в сообщении. — Небольшой дождь».

Температура воздуха в столице днем составит 6−8 градусов тепла, ночью похолодает до 2−4 градусов.

Ветер в регионе будет дуть западный, юго-западный со скоростью 3−8 метров в секунду.

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