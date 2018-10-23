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23 октября в Москве ожидается до 8 градусов тепла

Общество

«Небольшой дождь»

23 октября в Москве ожидается до 8 градусов тепла
Осень

Москва, 23 октября 2018, 07:40 — REGNUM  23 октября в Москве пройдет небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Облачно (в Москве), — говорится в сообщении. — Небольшой дождь».

Температура воздуха в столице днем составит 6−8 градусов тепла, ночью похолодает до 2−4 градусов.

Ветер в регионе будет дуть западный, юго-западный со скоростью 3−8 метров в секунду.

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