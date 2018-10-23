В Киеве вновь подорожает проезд

Киев, , 07:40 — REGNUM До конца года проезд в киевских маршрутках подорожает на 1−3 гривны (2,5−7 рублей), заявил директор одной из транспортных компаний украинской столицы Владимир Назаренко 22 октября в комментарии информационному агентству УНН.

«Цены на проезд будут повышаться — по каждому маршруту будет свой расчет. На пригородных маршрутах подорожания следует ожидать, поскольку из-за подорожания горючего там не повышался тариф. А на городских тарифах повышение будет незначительное — в пределах гривны-двух. Пригородные — в зависимости от расстояния, подорожают от гривны до трех», — рассказал Назаренко.

Он отметил, что компании-перевозчики просили разрешения поднять цены на проезд ещё в январе 2018 года, но киевские власти не отреагировали на их запрос. По мнению перевозчика, это следует трактовать как «молчаливое согласие» чиновников.

Напомним, в начале октября цены на бензин на Украине значительно выросли, практически сравнявшись с европейскими. 11 октября во многих городах страны прошли акции протеста автомобилистов, которые требовали снизить стоимость топлива.

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