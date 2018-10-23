В Пекине готовится к старту VIII форум «Сяншань» по вопросам безопасности

Пекин, , 07:25 — REGNUM Более 500 делегатов от 67 стран и семи организаций примут участие в восьмом форуме «Сяншань» в Пекине, сообщает 22 октября агентство Синьхуа.

В 2018 году форум запланирован в период с 24 по 26 октября, а его темой стало «Строительство нового типа партнерства в сфере безопасности на принципах равенства, взаимного доверия и взаимовыгодного сотрудничества».

В нем примут участие ученые и чиновники, которые сфокусируют свое внимание на проблемах глобальной безопасности управления, террористической угрозы и борьбы с ней, сотрудничества в сфере морской безопасности и миротворчества в рамках ООН.

На форуме будут затронуты проблемы безопасности региона Северо-Восточной Азии, Ближнего Востока, а также отдельно будет обсуждена проблематика искусственного интеллекта и вопросов безопасности, из нее вытекающих. Соответствующие семинары будут проведены для молодых служащих и ученых.

Ранее известное как Сяншаньский форум мероприятие проводится с 2006 года. Оно было учреждено по инициативе китайских академических организаций и вплоть до 2014 года проходило раз в два года. С 2014 года благодаря участию зарубежных военных чиновников и экспертов уровень форума значительно вырос, что привело к решению проводит его ежегодно.