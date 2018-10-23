В Прикамье осуждён срочник за издевательства над сослуживцем

Пермь, , 07:23 — REGNUM Пермский гарнизонный военный суд огласил приговор молодому человеку, проходившему срочную службу на авиабазе «Сокол». 21-летний Рамазан признан виновным в неуставных отношениях, повлекших смерть сослуживца, сообщают СМИ.

По данным следствия, Рамазан издевался над 20-летним сослуживцем Рустамом, который был призван в Пермский край из Магнитогорска. В ход шли оскорбления, побои.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 января 2018 года солдат, не вытерпев притеснений, покончил жизнь самоубийством. На теле погибшего срочника были обнаружены синяки и ссадины. Последовала проверка.

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Выяснилось, что на авиабазе творился беспредел. Офицеры наделяли солдат неофициальным статусом так называемых смотрящих, отдавая командование в их руки, отмечает ТК «РифейПермь». После трагедии 20 должностных лиц войсковой части привлекли к административной ответственности, двух отстранили от должности.

Суд приговорил фигуранта уголовного дела к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Военная прокуратура требовала наказания сроком в пять лет.

По данным издания «Звезда», при отбывании наказания будет учтён срок, который осужденный провел в СИЗО. Адвокат Рамазана ходатайствовал о возвращении дела в прокуратуру, исключении из дела психологической экспертизы и лингвистической экспертизы слов, которые его подзащитный говорил Рустаму. Суд отклонил ходатайство адвоката, не усмотрев никаких нарушений сбора доказательств.