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Инсталляцию, посвящённую частой смене губернаторов, создали в Забайкалье

Общество

Стул со сломанной ножкой, поношенный пиджак с табличкой на китайском и чемодан, по мнению автора, символично отражают состояние региона

Инсталляцию, посвящённую частой смене губернаторов, создали в Забайкалье
Иллюстрация: Цитата с сайта «Заб.ру»
Снимок экрана 2018-10-23 в 10.37.46

Чита, 23 октября 2018, 07:00 — REGNUM  Весьма своеобразно выразил своё недовольство частой сменой губернаторов в Забайкалье местный художник Иван Рыбас. По данным «Заб.Ру», сегодня, 23 октября, прямо у входа в здание регионального правительства он создал инсталляцию, в которой, по мнению автора, «каждый предмет инсталляции символичен».

Композиция представляет собой сломанный стул (он, по мнению художника, отражает состояние дел в Забайкалье — проблемы с экономикой и хозяйством), на спинке которого висит поношенный пиджак. По словам Ивана Рыбаса, это деталь костюма с прикрепленной на нём табличкой по-китайски «Наместник императора 75» (намёк на близость региона к Китаю) ожидает следующего руководителя края. Стоящий рядом чемодан символизирует то, что уже несколько губернаторов дольше двух лет на посту не задерживаются, — отметил автор инсталляции.

Иван Рыбас сожалеет, что за последние два года в таком большом регионе, как Забайкальский край, так часто меняется власть. По его мнению, проблемы региона нереально решить за два года.

«Так и что теперь — каждый губернатор год-два в креслице посидит и в отставку? А мы как должны жить?» — возмущается художник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблем в регионе действительно много. Слабая подготовка к пожароопасному сезону привела к катастрофическим лесным пожарам. Их сменило мощнейшее наводнение, пострадавшими оказались более 10 тысяч человек. Подавшая было в отставку губернатор Наталья Жданова так и не дождалась пока ответа Кремля и отправилась догуливать отпуск.

Читайте ранее в этом сюжете: «Простите меня»: губернатор Забайкалья Наталья Жданова ушла в отставку

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Отставки и назначения глав регионов РФ
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