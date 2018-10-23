Власти Китая тратят на реновацию жилья триллионы юаней

Пекин, , 06:50 — REGNUM Китай потратил огромные суммы денег на реновацию трущоб и ветхих жилищ по всей стране за три квартала 2018 года, сообщает 22 октября агентство Синьхуа.

С января по сентябрь 2018 года более 1,37 трлн юаней (порядка $198 млрд) властями Поднебесной было потрачено на реновацию трущоб, сообщили в министерстве жилищного строительства и развития городских и сельских районов КНР. В настоящее время уже началась реконструкция 5,34 млн единиц ветхого жилья, или более 92% от плана на 2018 год. Всего же за год планируется построить 5,8 млн единиц нового жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая в 2017 году подвергли реновации 6,09 млн единиц жилья, в то время как 12,89 млн жителей села были выведены из состояния глубокой нищеты. Было также в октябре 2018 года принято решение ускорить реновацию жилья, а контроль взял на себя премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

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