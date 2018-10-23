В Перми появились фудсейверы

Пермь, , 06:43 — REGNUM В Перми появилось волонтерское движение фудсейверов — спасателей еды. В группе 13 человек, они забирают в магазинах нереализованную еду и раздают её бесплатно малоимущим гражданам, сообщают СМИ.

В настоящее время фудсейверы сотрудничают с восемью магазинами. Стоит отметить, что волонтеры забирают из торговых точек нормальный, но не реализованный товар. Например, хлеб пользуется спросом только в первые сутки после выпечки.

За три недели волонтеры раздали около 350 кг таких продуктов питания. Продажа «спасенного» продовольствия строго запрещена. В движении есть свои жесткие правила. За их нарушение грозит исключение из волонтерской группы.

«В Перми огромное количество людей остро нуждаются в продуктах, а в магазинах еду часто просто выбрасывают. Мы пытаемся создать перераспределение ресурсов — не испорченных товаров, а просто не реализованных магазинами. Люди за это нам очень благодарны», — сказал организатор движения фудшеринга в Перми Денис Красносельских, сообщает портал 59.ru.

Сейчас фудсейверы думают над продвижением проекта по всей территории Пермского края.

Добавим, в 2017 году, согласно данным Росстата, 15% (396,04 тыс. человек) населения имело доход ниже прожиточного минимума, а значит находилось за чертой бедности. По сравнению с 2016 годом число бедных пермяков увеличилось более чем на 2%.