Октябрьский суд Петербурга отказался ликвидировать Союз художников

Санкт-Петербург, , 02:26 — REGNUM Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении иска Минюста РФ с требованием ликвидировать Союз художников города, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Сообщается, что в иске содержалось утверждение, что Союз художников занимался предпринимательской деятельностью, идущей вразрез с целями организации. Также в иске указано, что Союз художников сдавал в аренду объекты госимущества на возмездной основе без разрешения уполномоченных органов. Также Минюст обвинял организацию в осуществлении деятельности за пределами одного субъекта РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября в Санкт-Петербурге представители Союза художников провели уличную акцию протеста против ликвидации творческого союза. Акция проходила 4 октября у здания Союза художников на Большой Морской улице. В тот же день началось и судебное разбирательство по иску Минюста России.

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