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Интернет-пользователи сообщают о сбое в работе Instagram по всему миру

Общество

Проблемы наблюдаются в том числе у пользователей из России

Интернет-пользователи сообщают о сбое в работе Instagram по всему миру
Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна
Социальные сети

Менло-Парк, США, 22 октября 2018, 23:35 — REGNUM  В работе социальной сети Instagram вечером 22 октбяря произошёл сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно приведённым данным, проблемы наблюдаются у пользователей Instagram в целом ряде стран Европы, Азии, Латинской Америки, в США и Австралии. О сбоях сообщают также пользователи из России.

Более половины жалоб связано с проблемами при просмотре новостной ленты. Около 20% из тех, кто сообщил о сбое, не могут открыть сайт Instagram, а ещё у 16% наблюдаются проблемы с авторизацией.

Напомним, ранее сегодня сбой произошёл в работе российской социальной сети «ВКонтакте».

Читайте ранее в этом сюжете: В работе соцсети «ВКонтакте» произошёл сбой

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