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Пасечник: в ЛНР не планируется повышение пенсионного возраста

Общество

В республике проживает почти 450 тыс. пенсионеров

Луганск, 22 октября 2018, 23:43 — REGNUM  В Луганской Народной Республике (ЛНР) не планируется повышать пенсионных возраст, заявил исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник, сообщает 22 октября «Луганский информационный центр».

Напомним, ранее Пасечник представил программу социально-экономического развития ЛНР до 2023 года. Программа предполагает, что отношения ЛНР с Украиной будут налажены только после смены нынешнего киевского режима, также к 2023 году планируется закончить процесс формирования системы государственной власти.

Помимо этого, в 2018 году минимальные пенсии в республике будут увеличены на 10%, а к 2023 году минимальные пенсии превысят прожиточный минимум. Всего на территории ЛНР проживает более 437 тыс. пенсионеров.

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