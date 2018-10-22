Дорога домой для ростовчан превратилась в ад

Ростов-на-Дону, , 22:33 — REGNUM Прогноз синоптиков в Ростове-на-Дону сбылся — к вечеру 22 октября город-миллионник накрыл ливень. Из-за непогоды для многих ростовчан дорога домой превратилась в ад — они долгие часы простояли в многокилометровых пробках, в которых застыл областной центр.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», заторы на транспортных артериях донской столицы достигли максимального значения — десяти баллов. Как и прежде во время непогоды, самые длинные пробки образовались в центре.

«Давно в Ростове не было пробок на 10 баллов! И это просто пошёл дождь. А что нас ожидает при первых морозах? С каждой минутой всё хуже и хуже», — писали интернет-пользователи в социальных сетях.

Некоторые горожане, предупреждённые синоптиками, решили оставить автомобили и добираться на работу и с работы пешком.

«Я вот сегодня пешим ходом. Полные ботинки воды набрала на Горького. Прямо реки текли с волнами, что пешеходные переходы аж затопило», — поделилась подписчица группы «Ростов Главный».

ИА REGNUM напоминает, что сотрудники регионального управления МЧС сегодня, 22 октября, объявили штормовое предупреждение в связи с сильными дождями. Циклон задержится в Донском регионе на неделю.

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