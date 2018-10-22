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Полиция Албании провела крупную операцию против наркогруппировок

Общество

Евросоюз «позитивно» оценивает старания албанской полиции

Тирана, 22 октября 2018, 22:59 — REGNUM  Полиция Албании арестовала 27 человек в рамках масштабного кампании по борьбе с наркопреступностью, 22 октября передает агентство Associated Press.

В рейдах по всей стране участвовали более 1500 полицейских. Были ликвидированы нарколаборатория в округе Хас, перехвачены несколько крупных поставок опиатов из Македонии и Косово.

Представительство Евросоюза в Албании «позитивно» оценивает операцию. Посланник Брюсселя Луиджи Сорэка сообщил, что ЕС ожидает «последующих судебных преследований и осуждений».

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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