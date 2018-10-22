Задержан и допрошен директор взорвавшегося завода в Гатчине

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 22:35 — REGNUM Второй фигурант появился в уголовном деле о взрыве на заводе пиротехнических изделий в Гатчине. Задержан директор ЗАО «Гатчинский завод «Авангард». Он подозревается в ненадлежащем контроле за организацией рабочего процесса на территории предприятия, сообщили 22 октября в Следственном управлении СКР по Ленобласти.

Ранее был задержан главный инженер предприятия. Ему уже предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Мужчину решением суда поместили под домашний арест. Он признал свою вину.

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Как отмечается, задержанный директор предприятия подробно допрошен по обстоятельствам уголовного дела. Вопрос об избрании новому фигуранту меры пресечения и предъявлении обвинения решится в ближайшее время.

Кроме того, завершено опознание четверых погибших в результате взрыва.

«Жертвами взрыва стали гражданин Республики Беларусь и трое граждан Республики Таджикистан, о чем в установленном порядке уведомлены консульства данных республик», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.

Напомним, причиной взрыва, по данным следствия, стал допуск к работе с опасными веществами людей, не прошедших обучение и не оформленных на предприятии. Помимо гибели четырех человек, при взрыве пострадали семь человек, в том числе двое тяжело, нанесен большой материальный ущерб.

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