В Китае продолжается масштабная работа по программе борьбы с бедностью

Пекин, , 21:18 — REGNUM Одной из важнейших целей и задач трехлетней программы по оказанию помощи в развитии бедных районов является полноценный охват к 2020 году всех малоимущих жителей китайского села системой медицинского обеспечения, в том числе страхованием и социальной помощью. Об этом сообщает 22 октября Синьхуа со ссылкой на документ, представленный Государственным управлением медицинского обеспечения КНР, министерством финансов КНР и канцелярией профильной руководящей группы Госсовета КНР.

Для достижения обозначенных в программе целей разработан комплекс мер, который базируется на соответствующих политических установках по повышению норм материального обеспечения малоимущих граждан, обеспечения справедливости и всеобщей доступности медицинской помощи, улучшения системы общественных услуг и усиления управленческой работы.

Персональная ответственность за реализацию этих планов возложена на руководство системы органов медицинского обеспечения.