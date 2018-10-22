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В Китае продолжается масштабная работа по программе борьбы с бедностью

Общество

К 2020 году медицинской помощью должны быть обеспечены все малоимущие граждане Поднебесной

В Китае продолжается масштабная работа по программе борьбы с бедностью
jplenio
Бедность

Пекин, 22 октября 2018, 21:18 — REGNUM  Одной из важнейших целей и задач трехлетней программы по оказанию помощи в развитии бедных районов является полноценный охват к 2020 году всех малоимущих жителей китайского села системой медицинского обеспечения, в том числе страхованием и социальной помощью. Об этом сообщает 22 октября Синьхуа со ссылкой на документ, представленный Государственным управлением медицинского обеспечения КНР, министерством финансов КНР и канцелярией профильной руководящей группы Госсовета КНР.

Для достижения обозначенных в программе целей разработан комплекс мер, который базируется на соответствующих политических установках по повышению норм материального обеспечения малоимущих граждан, обеспечения справедливости и всеобщей доступности медицинской помощи, улучшения системы общественных услуг и усиления управленческой работы.

Персональная ответственность за реализацию этих планов возложена на руководство системы органов медицинского обеспечения.

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Бедность
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