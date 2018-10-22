В Узбекистане предлагают развивать туризм для профилактики экстремизма

Москва, , 20:48 — REGNUM Нетрадиционные методы борьбы с экстремизмом и терроризмом были предложены в ходе заседания круглого стола на тему «Россия и Узбекистан: перспективы взаимодействия в Центральной Азии», прошедшего в Институте востоковедения РАН в Москве.

По мнению руководителя отдела института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан Миланы Базаровой, в конечном счете причины многих проблем в сфере безопасности сводятся к невежеству, религиозной и этнической нетерпимости, а также социально-экономической уязвимости людей.

Поэтому для предупреждения терроризма и экстремизма как социально-политического явления предложено развивать межкультурный и межцивилизационный диалог. Например, путем формирования единого туристического пространства в регионе.

По мнению Базаровой, массовый интенсивный культурный обмен будет способствовать установлению взаимопонимания людей разных культурных традиций, формированию терпимости к особенностям национального характера и стереотипам поведения, тем самым выбивая у деструктивных сил главный козырь.

Еще один метод предупреждения — это объединение усилий России и стран региона в расширении научно-технического и инновационного сотрудничества. Технологическое отставание и незащищенное социально-экономическое положение, считает Базарова, ведет к маргинализации части общества, что также создает предпосылки для зарождения радикальной идеологии и активизации террористической деятельности.

Третье направление профилактики, по ее мнению, должно быть связано с обеспечением продовольственной безопасности. А значит, с развитием интеграционных связей в аграрной сфере: это сотрудничество государств в проведении агропромышленных исследований, подготовке кадров аграрного профиля, повышение рентабельности сельского хозяйства за свет внедрения новейших технологий.

Напомним, в результате работы «зеленого коридора» между Россией и Узбекистаном по итогам 2017 года объем поставок сельхозпродукции в РФ вырос на 12,2% до 127,58 млн долларов.