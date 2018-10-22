На митинге под Псковом почтили память погибших жителей сожжённых деревень

д. Ланёва Гора, Псковская область, , 19:49 — REGNUM В деревне Ланёва Гора Псковской области сегодня, 22 октября, состоялся митинг в память о мирных жителях, погибших в годы Великой Отечественной войны. 75 лет назад фашисты полностью сожгли эту деревню в ответ на действия партизан, напавших на немецкую колонну.

На памятном знаке, установленном в память о трагедии, говорится, что 22 октября 1943 года каратели 37-го эстонского полицейского батальона уничтожили всю деревню вместе с жителями. Жертвами стали 57 человек, в том числе три младенца и 29 детей до 14-летнего возраста.

У обелиска сегодня собрались местные жители, школьники, представители органов власти, родственники погибших в военные годы сельчан.

Напомним, в Псковском районе в период оккупации были полностью сожжены 325 из 406 деревень. Всего же в Псковской области в годы Великой Отечественной войны были стёрты с лица земли 4 тыс. деревень.