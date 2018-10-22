500 тонн отходов и металлолома вывезли с ненецкого побережья в Архангельск

Нарьян-Мар, , 19:46 — REGNUM С берега озера Качгорт в Нарьян-Маре вывезены два больших судна. Брошенные корабли в пешей доступности от жилых домов простояли много лет.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе окружной администрации, к настоящему моменту берег очищен от мусора. Всего было собрано 500 тонн металлолома и отходов. Теперь на берегу озера ведутся работы по благоустройству. Компания, которая занималась утилизацией вышеупомянутых судов, для выравнивания береговой полосы уже завезла песок.

Инвентаризация береговой полосы озера Качгорт была проведена в 2016—2017 годах. В итоге было выявлено 94 брошенных объекта. Их разделили на 3 группы: 33 плавательных средства имели установленного собственника, в 19 случаях собственники не установлены, 42 старых плавательных средства, не подлежащих восстановлению, признаны металлоломом. В 2017 году было утилизировано 38 объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, сначала власти округа рассматривали вопрос о транспортировке судов в Архангельск, но после анализа состояния лихтеров стало ясно, что плавсредства это путешествие не переживут. Поэтому и было принято решение об их резке на месте.

Напомним, по данным ВНИИ «Экология», из 549 объектов накопленного вреда окружающей среды, которые были обнаружены в приморских регионах России, 429 находятся в Арктической зоне. Речь, прежде всего, идет о затопленных судах. В Ненецком АО одной из «горячих точек» является Амдерма.

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