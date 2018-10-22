Беременные в США не защищены законом и беззащитны перед шефом: исследование

Нью-Йорк, США, , 20:49 — REGNUM Дискриминация беременных широко распространена в корпоративной Америке, — к такому выводу пришел New York Times в результате собственного расследования. В ходе изучения тысяч страниц судебных и других публичных записей выяснилось, что десятки женщин перенесли выкидыш, преждевременные роды или даже мертворождение после притеснений, с которыми они столкнулись при беременности. Эти женщины работали в больницах, на почте, в аэропортах, продуктовых магазинах, тюрьмах, пожарной охране, ресторанах, фармацевтических компаниях и отелях.

Некоторые работодатели отказывают будущим матерям в повышении по службе или в зарплате, другие увольняют их прежде, чем они успевают взять декретный отпуск. Для женщин, чья работа требует физических усилий, дискриминация часто проявляется в виде более высоких нагрузок: примером может служить история 23-летней Эрики Хейс, которая работала в крупном магазине электроники и ежедневно носила коробки весом по 20 кг каждая. С момента, как она узнала о беременности, она просила начальника направить ее на работу с более легкими коробками, но он постоянно отказывал. На втором триместре у нее произошел выкидыш. В том же 2014 году выкидыш случился еще у троих ее коллег, и в следующем, когда у фирмы сменился хозяин, ситуация не изменилась. Все женщины просили о послаблении нагрузок, приносили справки от врачей, и получали отказы. В соответствии с федеральным законом, компании не обязаны корректировать работу беременных женщин, даже если есть более легкие задания и лечащие врачи посылают начальникам соответствующие рекомендации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Конгрессе США обе партии решили заступиться за беременных заключенных после того, как публике стали известны две истории о женщинах, одна из которых потеряла ребенка, когда споткнулась, будучи заключена в наручники, а второй не сняли наручники даже на время родов.