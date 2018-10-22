Движение ХАМАС сожгло на костре миллионы доз гашиша и опиатов

Газа, Палестина, , 18:42 — REGNUM Движение ХАМАС уничтожило конфискованные у наркоторговцев синтетические опиаты, опиум и гашиш, 22 октября передает агентство Associated Press.

На костре в секторе Газа сгорели около миллиона таблеток трамадола, 1500 плиток гашиша и 900 грамм опиума.

Также в понедельник 22 октября власти Газы приговорили 17 наркоманов и наркоторговцев к тюремным срокам от 10 лет до пожизненного заключения.

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