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Движение ХАМАС сожгло на костре миллионы доз гашиша и опиатов

Общество

И осудило 17 наркоманов и наркоторговцев

Газа, Палестина, 22 октября 2018, 18:42 — REGNUM  Движение ХАМАС уничтожило конфискованные у наркоторговцев синтетические опиаты, опиум и гашиш, 22 октября передает агентство Associated Press.

На костре в секторе Газа сгорели около миллиона таблеток трамадола, 1500 плиток гашиша и 900 грамм опиума.

Также в понедельник 22 октября власти Газы приговорили 17 наркоманов и наркоторговцев к тюремным срокам от 10 лет до пожизненного заключения.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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