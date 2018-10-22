Канада испытывает дефицит марихуаны после её легализации

Оттава, , 17:39 — REGNUM В Канаде возник острый дефицит марихуаны после того, как вступил в силу федеральный закон о её легализации в медицинских целях. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает телеканал СВС.

17 октября в Канаде стартовали продажи марихуаны для употребления её в «рекреационных целях». После этого спрос на марихуана существенно вырос в ряде крупных городов Канады.

Министр обеспечения безопасности границ Канады Билл Блэр, который также является главным координатором от правительства в вопросе легализации марихуаны, заявил, что к сожалению канадские власти не смогли обеспечить достаточное количество марихуаны для удовлетворения спроса потребителей.

«Мы ожидали, вы знаете, некоторые сорта могли бы закончиться, и был бы небольшой спрос на поставку», — сказал Блэр в эфире СВС.

Он отметил, что благодаря «хорошей инфраструктуре» дефицит марихуаны вскоре будет преодолен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Канады ещё в июле 2018 года приняли закон о легализации марихуаны в «рекреационных целях». Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что марихуана канадцы смогут приобретать в «рекреационных целях» с 17 октября.