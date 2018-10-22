Для успеха в конкурсе «Лидеры России» нужно быть «лучшей версией себя»

Санкт-Петербург, , 17:16 — REGNUM Участие в кадровом конкурсе «Лидеры России» позволяет получить уникальный управленческий и личный опыт, расширить горизонты профессионального общения, получить мощный импульс в собственном развиии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил финалист первого конкурса «Лидеры России» 2017/2018 года Алексей Малютин, директор по развитию стратегических инициатив блока разведка и добыча ПАО «Газпром нефть».

На принятие решения об участии в конкурсе его, прежде всего, стимулировала возможность получить наставника, который может передать свой управленческий опыт, поделиться передовыми управленческими практиками.

«Управленческим практикам учат в университетах, на курсах MBA, но реальные лучшие практики из уст руководителей, которые уже многого добились — это самое бесценное. Человеческий опыт — самое важное, и возможность прикоснуться к нему, задать свои практические вопросы, а не вопросы из учебников, и получить на них грамотные ответы — это ключевое в конкурсе «Лидеры России», — сказал Алексей Малютин.

Занимавший на момент участия в конкурсе должность начальника департамента перспективного развития ПАО «Газпром нефть», Малютин заметил, что, возможно, он был одним из немногих, кто не стремился к получению новой работы, поскольку вполне состоялся в своей текущей деятельности в одной из ведущих нефтяных компаний страны.

«Мне важно было достичь личного прогресса. И вообще, это главная цель — стать сильнее, чем ты был вчера, до этого, месяц назад… И такой конкурс — это новый всплеск, скачок в личностном развитии. Тот скачок, который очень важен. Для себя я ставил целью расширить сеть контактов, выйти из того «корпоративного колодца», в котором мы все находимся, общаясь в кругу своей отрасли. Пообщаться «между колодцами», посмотреть друг на друга, получить новые контакты — это очень важная вещь».

Свой образовательный грант, полученный по итогам конкурса, Алексей Малютин пока не реализовал, и тому есть серьезная причина.

«Я попал во второй поток подготовки высшего кадрового резерва и пока учусь по этой программе, у меня нет возможности использовать грант. Вообще, думаю по поводу возможности передачи своего гранта талантливым студентам из своей области, из своего университета», — отметил Малютин.

Говоря о том, как результаты участия в конкурсе повлияли на его карьеру и жизнь в целом, собеседник агентства ответил, что «революционных изменений не ждал и не хотел».

«Я вообще в социальные лифты, как в событие, не верю. Я считаю, что ваша карьера и жизнь — это такая социальная лестница, и вы ступеньку за ступенькой развиваетесь. Конкурс — это конечно всплеск, он добавил много позитива, много мотиваций, и дал мне следующую ступеньку в развитии», — пояснил Малютин.

Он пожелал участникам нового сезона конкурса «Лидеры России», прежде всего, преодолеть соблазн соответствовать некоему шаблону при прохождении тестов и кейсов конкурса, соблазн показывать то, что «от меня ждут».

«Я бы посоветовал участникам быть собой и быть лучшей версией себя, проходя через все испытания конкурса. Не надо быть тем, кого от тебя ждут, будьте собой. И второе — будьте индивидуальны, будьте теми, кого запомнят. А запомнят не только победителей, запомнят ярких — так будьте яркими!».