В Бангладеш прошел митинг против решения суда по делу о теракте 2004 года

Дакка, , 17:10 — REGNUM 21 октября оппозиционная «Националистическая партия Бангладеш» (НПБ) провела митинг против решения суда Дакки по делу о теракте 2004 года. По сообщению бангладешского новостного издания «Дакка трибьюн», в протестах приняли участие 300 активистов из рядов НПБ во главе с одним из лидеров партии Рухулом Кабиром Ризви.

21 августа 2004 года на митинге в то время оппозиционной партии «Авами лиг» был совершен теракт, унесший жизни 24 человек. Число раненых превысило 300 человек. 10 октября этого года суд Дакки приговорил организаторов и участников теракта к пожизненному заключению или смертной казни. Виновным в организации теракта был признан и действующий глава оппозиционной «Националистической партии Бангладеш» Тарик Рахман. Суд приговорил его к пожизненному заключению.