Мэр Владикавказа требует закрыть «Электроцинк» насовсем

Владикавказ, , 16:35 — REGNUM Глава Владикавказа Махарбек Хадарцев потребовал закрыть завод Электроцинк» на котором 22 октября произошел пожар, уничтоживший один из основных цехов. Градоначальник обратился к руководству холдинга УГМК (Уральского горно-металлургического комбината) с требованием убрать завод из республики.

«От имени жителей города, от себя лично, обращаюсь к руководству УГМК с требованием: закройте завод «Электроцинк», уберите убийцу нашего здоровья, нашего будущего из Владикавказа», — написал Хадарцев на своей странице в Instagram.

По его словам, катастрофа на предприятии ещё раз показал, что «никакие модернизации, … частичные улучшения производственного процесса не в силах изменить главного — завод «Электроцинк» губит здоровье жителей Владикавказа».

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Напомним, ИА REGNUM не раз сообщало о том что экологи, общественники, жители Северной Осетии, озабоченные проблемой вредных выбросов завода «Электроцинк», не один год обивают пороги чиновничьих кабинетов, выводят людей на улицы. По словам общественников, завод является основным загрязнителем окружающей среды в республике. Деятельность предприятия также связывали с ростом онкологических заболеваний в РСО-Алании.

В 2016 году, в том числе и под влиянием общественного мнения, было принято решение о закрытии цеха по производству свинца. В том же году начался вывоз клинкера — продукта, полученного в процессе работы завода за период с 1935 по 2003 годы.

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