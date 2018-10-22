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В центре Екатеринбурга разбирают незаконный плавучий дом

Общество

Владелец объекта так и не озадачился демонтажем. С него взыщут деньги за работы

Екатеринбург, 22 октября 2018, 16:35 — REGNUM  В Екатеринбурге на городском пруду начат демонтаж полусферы «Хаусбот «Яхта Лаванг», которую суд признал незаконной. Работы курирует свердловское министерство природных ресурсов и экологии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Плавучее здание было установлено несколько лет назад и использовалось под офис одной из фирм. Но затем Кировский райсуд Екатеринбурга постановил её демонтировать. Летом 2018 года это решение подтвердил и областной суд.

Владелец объекта отказался его сносить. Тогда к делу приступило областное минприроды. Работы по сносу начались утром 22 октября. Объект планируют убрать до конца недели.

«Вопрос исполнения решения суда о сносе полусферы на акватории городского пруда решен. Решение суда будет исполнено», — заявил журналистам зам. министра Вячеслав Тюменцев.

Расходы по демонтажу взыщут с собственника полусферы.

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Городское благоустройство
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