Полиции Танзании удалось найти похищенного миллиардера Мохаммеда Девджи

Додома, , 17:04 — REGNUM Региональный комиссар полиции, который также является военачальником специального полицейского округа в Танзании, Лазаро Мамбосаса сообщил журналистам о том, что полиция долгое время вела следствие по случаю похищения молодого миллионера. В ночь с 19 на 20 октября в 2−3 часа поступило сообщение о том, что Мохаммед Девджи был найден живым. Преступники уехали, бросив его в районе Джимхана. Кроме того, бандиты оставили и машину, в которой похитили бизнесмена.

По информации новостного издания RFI Kiswahili, полиция немедленно приехала для подтверждения информации и чтобы убедиться в состоянии здоровья миллиардера.

По словам Мамбосасы, информацию о том, что похитителями являются иностранные граждане подтвердил и сам Мохаммед Девджи, который также добавил, что преступники говорили на языке, похожем на язык, использующийся в ЮАР (Южно-Африканская республика).

Мохаммед Девджи выглядел очень уставшим, благодарил Бога, президента Танзании Джона Магуфули и всех танзанийцев за то, что остался жив.

Также миллиардер выразил свою благодарность всем танзанийцам, написав пост в социальной сети «Твиттер».

Член семьи Азим Девджи рассказал о том, что сначала семья, получив новость в пол третьего ночи о том, что МО (прозвище Мохаммеда Девджи в Танзании) был найден в целости и безопасности в Джимкане, не поверила.

Бизнесмен в тот же день смог увидеться со всеми членами своей семьи.

Мохаммед Девджи был похищен 11 октября, направляясь в отель Colissium в городе Дар-эс-Салам, Танзания, на ежедневную тренировку.