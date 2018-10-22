Жильё для обманутых липецких дольщиков будет строить фирма из Орла

Липецк, , 16:22 — REGNUM Администрация Липецкой области заключила соглашение с подрядчиком, который будет достраивать дома для обманутых дольщиков. Как сообщила пресс-служба областной администрации, врио главы региона Игорь Артамонов и председатель совета директоров компании ПАО «Орелстрой» Александр Рогачев подписали документ 19 октября.

Речь идёт о домах в микрорайонах «Елецкий» и «Европейский», в которых застройщики не выполнили своих обязательств и оставили дольщиков без квартир. Дома II-2 и II-9 уже строятся — более 350 семей должны получить жильё во втором полугодии 2019 года. Также в ближайшее время холдинг приступит к застройке микрорайона «Елецкий Лайт». В «Европейском» в первую очередь будут достроены дома №10 и 22 (стр. 5), а после этого работы начнутся и на других объектах.

Врио главы региона Игорь Артамонов лично встретился с дольщиками из других недостроенных домов и выслушал обращения липчан.

«Решить все проблемы за две недели, которые я руковожу регионом, непросто, но по каждому объекту будет найдено решение. Будут подбираться варианты, которые позволят справиться с ситуацией, сложившейся на «Елецком» и «Европейском», — сказал Игорь Артамонов.

Новый застройщик, ПАО «Орелстрой», специализируется на жилищном и промышленном строительстве, объектах социальной инфраструктуры, реконструкции исторических зданий и строительстве административных зданий. В Орловской области холдинг занимает около 80% рынка жилья и коммерческой недвижимости.