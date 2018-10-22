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Правительство Эфиопии игнорирует экологическую катастрофу на озере Тана

Общество

Ухудшающаяся экологическая обстановка на озере может вылиться в катастрофу, но правительство страны бездействует

Аддис-Абеба, 22 октября 2018, 20:19 — REGNUM  В настоящее время сорняк под названием «водный гиацинт» уничтожает крупнейшее озеро Эфиопии на севере страны, а региональные и федеральные власти практически ничего не делают. Сорняк неумолимо затягивает поверхность озера, приводя к тому, что вода начинает застаиваться и цвести, выделяя опасные вещества, сообщает эфиопское новостное агентство Mereja.

Эта проблема наиболее актуальна в условиях недостаточной обеспеченности населения водой, для многих из которого использование воды из озера Тана является единственным условием существования. Ранее члены эфиопской диаспоры купили и отправили машину, которая удаляет сорняк, но она сломалась около 5 месяцев назад.

Озеро Тана является охраняемым природным объектом Эфиопии, поэтому в стране существуют законы, не позволяющие никому, кроме государства, проводить какие-либо технические работы в районе охраняемого объекта. Местное население считает, что если правительство не хочет спасать озеро, то самое меньшее, что оно может сделать, это удалить бюрократические барьеры, чтобы добровольцы могли попробовать это сделать.

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Зарубежная хроника
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