Эфиопия занимает второе место в Африке по количеству размещенных беженцев

Аддис-Абеба, , 20:02 — REGNUM Агентство ООН по делам беженцев заявило, что в Эфиопии находится вторая после Демократической Республики Конго по количеству вынужденных переселенцев группа в Африке: 905 831 зарегистрированных беженцев и тех, кто запросил убежище в стране. Об этом сообщает новостное агентство Эфиопии Ethiopian Satellite.

По данным Управления Верховного комиссариата по делам беженцев Организации Объединенных Наций (УВКБ ООН), в период с января по август 2018 года в Эфиопию прибыло 36 185 беженцев, в основном из Южного Судана и Эритреи.

Агентство сообщило, что оно запросило у ООН финансирование в размере 327,8 млн долларов США для помощи принимающей беженцев Эфиопии, из которых только 68,3 млн долларов было получено.

УВКБ заявило, что оно также активно принимает участие в гуманитарных действиях в отношении сложившейся ситуации с вынужденными переселенцами в Эфиопии и развернуло две группы реагирования по чрезвычайным ситуациям в районах Гедео и Западный Годжи.

Напомним, что в сентябре этого года, в результате возникших этнических конфликтов в районах Гедео и Западный Годжи внутри Эфиопии начались массовые миграции эфиопских граждан, которые также считаются беженцами, в другие штаты страны.