В Йемене опубликован доклад о случаях насилия над пленными

Сана, , 17:55 — REGNUM 21 октября в Йемене организация «Матери жертв похищений» опубликовала доклад, в котором приводится 950 случаев насилия над пленными со стороны хуситов, военизированной группировки шиитов-зейдитов. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал «Аль-Арабия», базирующийся в Объединенных Арабских Эмиратах, в эти списки вошли как заключенные, так и «вынужденно исчезнувшие» и безосновательно задержанные.

Доклад был опубликован после пресс-конференции организации в городе Таиз. По данным доклада, за последнее время около 70 человек были замучены на смерть, а 48 были казнены в тюрьмах.

Доклад также отмечает, что в Сане, столице Йемена, насчитывается наибольшее количество случаев насилия — около 144, в то время как в Ходейде известно о 122 случаях.

В документ включена информация о способах пыток, включая закалывание носа пленного иголками, поджигание верхнего слоя кожи и использование змеи для запугивания человека.