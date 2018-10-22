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Жители южной части Бишкека потребляют воду, которая разрушает их почки

Общество

Концентрация вредных веществ превышает предельно допустимую норму в 8 раз

Жители южной части Бишкека потребляют воду, которая разрушает их почки
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Вода из-под крана

Бишкек, 22 октября 2018, 15:59 — REGNUM  Жители южной части Бишкека потребляют воду с повышенным уровнем соли и вредных примесей. По словам специалиста по доказательной медицине министерства здравоохранения Бермет Барыктабасовой, концентрация вредных веществ превышает максимально допустимую в 8 раз. Схожие проблемы наблюдаются в Иссык-Кульской и Нарынской областях Киргизии.

По словам Барыктабасовой, местные жители знают о проблеме, а потому вынуждены покупать и использовать водоочистные фильтры. Эксперт считает необходимым улучшить фильтры в самой системе водоснабжения.

«Почки — не резиновые, столько солей и шлаков переработать не могут. А потом удивляемся растущим в геометрической прогрессии гемодиализным пациентам. И радуемся открытию новых центров по гемодиализу», — отмечает Барыктабасова.

ИА REGNUM напоминает, по информации института омбудсмена Киргизии, около 1 миллиона киргизстанцев (каждый шестой житель страны) не имеют достаточного доступа к чистой питьевой воде.

Отметим, что в Киргизии насчитывается свыше 1 100 больных с хронической почечной недостаточностью, из которых менее половины получают гемодиализ бесплатно. При этом стоимость операции по пересадке почки в республике превышает $25 тысяч (более 1,64 млн рублей).

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