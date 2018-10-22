Кировоградский митрополит остался верен УПЦ МП

Кировоград, Украина, , 16:09 — REGNUM Глава Кировоградской епархии митрополит Иоасаф призвал прихожан сохранять верность Украинской православной церкви Московского патриархата и не переходить к раскольникам, сказано в обращении, опубликованном 22 октября на официальном сайте епархии.

Митрополит назвал решения синода Константинопольского патриархата, принятые 11 октября, «наглым противозаконным посягательством на каноническую территорию Русской православной церкви».

«Лицемерно оправдываясь стремлением к возобновлению единства украинского православия, Константинопольская патриархия своими ангажированными, политически мотивированными решениями вносит ещё большее разделение и усиливает раздрай в украинском обществе», — заявил митрополит Иоасаф.

Он также отметил, что отсутствие евхаристического общения с Константинополем, разорвать которое решили иерархи РПЦ в Минске, не является расколом православия. Общение будет восстановлено после отмены незаконных решений Константинопольского патриархата.

«Призываю всех вас, дорогие мои отцы, братья и сестры, быть спокойными, рассудительными, сохранять мир в своих душах, быть верными чадами Матери-Церкви во главе с ее предстоятелем — Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием и молиться об укреплении народа нашего в спасительной православной вере и мужественном стоянии за правду и единство нашей святой церкви», — подытожил священник.

Напомним, представители украинской власти, а также раскольничьей религиозной организации «Киевский патриархат» не раз заявляли о том, что после получения томоса об автокефалии неканонической украинской православной церкви большая половина УПЦ МП перейдёт в новую церковь. Однако на данный момент руководители Кировоградской, Ровенской и Херсонской епархий заявили о верности главе канонической церкви.

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